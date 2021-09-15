İhtilal ne demek? İhtilal nedir? - Haberler
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İhtilal ne demek? İhtilal nedir?

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İhtilal ne demek? İhtilal nedir?

Her gün birçok kelime vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Gün içerisinde televizyondan, telefondan, internetten ya da sokaktan duyduğumuz kelimelerin başka anlamları olabilmekte. Peki, İhtilal ne demek? İhtilal nedir?

Her gün yüzlerce kelime ve terimin anlamı internet üzerinden araştırılmaktadır. Gün içerisinde televizyon, internet, telefon, sokaklarda duyduğumuz kelimelerin anlamları araştırılmakta. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen kelime "ihtilal" oldu. Vatandaşlar ihtilal ile ilgili "İhtilal ne demek? İhtilal nedir?" sorularını aratmaktadır. İşte ihtilal ile ilgili bilgiler Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İHTİLAL NE DEMEK?

İhtilal kelimesi bir devletin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısını kökünden değiştirmek ereğiyle girişilen silahlı halk hareketi anlamı taşımaktadır. "devrim" kelimesi ile benzerlik gösteren İhtilal kelimesinin bir diğer anlamı ise "kökten ve tümden değişim." olarak bilinmektedir.

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