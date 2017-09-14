İhsaniye Barajı'nın Yapımı Sürüyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kocaeli'de yapımı devam eden Karamürsel İhsaniye Barajı'nda inşaat çalışmalarının yüzde 30'unun tamamlandığı bildirildi.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, baraj tamamlandıktan sonra Karamürsel ve çevresinin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacağı kaydedildi.



Çalışmaları devam eden İhsaniye Barajı'nın yüksekliğinin 69 metre olduğu aktarılan açıklamada, "Silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde inşa edilen ve toplam gövde hacmi 165 bin metreküp olan İhsaniye Barajı, yaklaşık 9 milyon metreküp suyun depolanmasını sağlayacak. Barajın tamamlanması ile Karamürsel ve Gölcük ilçeleri sahil şeridinde yer alan Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Ereğli beldelerinin yıllık ihtiyacı olan yaklaşık 25,5 milyon metreküplük içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak." ifadeleri kullanıldı.



Barajın 2019 yılında tamamlanarak hizmete alınmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:



"Toplam yatırım bedeli 30 milyon lirayı aşan barajın maliyetine içme ve kullanma suyu tesislerinin yatırım bedeli de eklenince 86,5 milyon liralık bir yatırım ortaya çıkıyor. Bu tesislerin tamamlanması ile içme suyu temin edilecek bölgelerin su problemi 2050 yılına kadar ortadan kalkacak.

Barajın sulama projesinin tamamlanarak hizmete alınması ile bölgede 20 bin 240 dekar zirai arazi de suyla buluşacak. Bu alanın sulanması ile de ülke ekonomisine yılda ilave 23,5 milyon liralık katkı verilecek."