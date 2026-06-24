Haberler

WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

WhatsApp'ta yaklaşık yedi yıldır CEO'luk görevini yürüten Will Cathcart görevinden ayrıldığını açıkladı. Meta, yerine Hintli girişimci ve Cred'in kurucusu Kunal Shah'ın getirildiğini duyurdu. Yönetim değişikliğiyle birlikte Meta'nın Shah'ın şirketi Cred'e 900 milyon dolar yatırım yaptığı ve WhatsApp'ın en büyük pazarı olan Hindistan'a yönelik stratejilerin daha da önem kazanacağı değerlendiriliyor.

  • WhatsApp CEO'su Will Cathcart, 7 yıl sonra görevinden ayrıldı.
  • WhatsApp'ın yeni CEO'su, Hindistan merkezli fintech şirketi Cred'in kurucusu Kunal Shah oldu.
  • Meta, Kunal Shah'ın kurucusu olduğu Cred'e 900 milyon dolar yatırım yaparak şirketin yüzde 20 hissesini satın aldı.

Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta önemli bir yönetim değişikliği yaşanıyor. Uzun yıllardır platformun CEO'luğunu yürüten Will Cathcart, görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

BBC'nin aktardığına göre Cathcart, yaptığı açıklamada WhatsApp'ın tarihindeki en güçlü dönemlerden birini yaşadığını belirterek, ayrılık kararını almak için doğru zamanda olduğunu ifade etti. Meta, Cathcart'ın şirket bünyesinde farklı bir yönetim pozisyonunda görev yapmaya devam edeceğini bildirdi.

YENİ CEO KUNAL SHAH OLDU

Meta, WhatsApp'ın yeni CEO'su olarak Hindistan merkezli fintech şirketi Cred'in kurucusu Kunal Shah'ın göreve getirildiğini açıkladı.  Teknoloji dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Shah'ın, WhatsApp'ın gelecekteki büyüme stratejilerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

ZUCKERBERG'DEN DESTEK MESAJI

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, liderlik değişimine ilişkin açıklamasında Kunal Shah'ın Hindistan'ın önde gelen teknoloji girişimlerinden birini kurduğunu ve küresel bakış açısıyla WhatsApp'a önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Zuckerberg, milyarlarca kullanıcı ve milyonlarca işletme için platformu geliştirmeye devam edeceklerini de vurguladı.

META'DAN 900 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yönetim değişikliğinin duyurulduğu dönemde Meta'nın, Kunal Shah'ın kurucusu olduğu Cred'e 900 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve şirketin yüzde 20 hissesini satın aldığı da açıklandı.

Shah, Cred'deki hissedarlığını koruyacağını belirtirken, Meta'nın şirkette azınlık yatırımcısı olarak yer alacağını ifade etti. Ayrıca kullanıcı verilerinin paylaşılmayacağını ve Meta'nın Cred üyelerinin verilerine erişim hakkı bulunmayacağını söyledi.

HİNDİSTAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yönetim değişikliği, WhatsApp'ın en büyük pazarı olan Hindistan açısından da önem taşıyor. Yaklaşık 853 milyon kullanıcıyla Hindistan, platformun en geniş kullanıcı kitlesine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

Meta'nın son dönemde reklam, ücretli abonelik ve yapay zeka destekli hizmetlerle WhatsApp gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti

Genç iş insanı geride veda mektubu bırakarak yaşamına son verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var

3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanının turistlerle şovu sosyal medyayı ikiye böldü

Bu işin sonu nereye varacak? Görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Fuat Oktay: 'Yılın Milletvekili' ödülüne layık görülmekten memnuniyet duydum

Fuat Oktay'a "yılın milletvekili" ödülü: Memnuniyet duydum
Turistik şehirde göçmen terörü! Turist çifti fena oyuna getirdiler

Turistik şehirde göçmen terörü
Düğününe 2 gün kala kazada can verdi

Uzman çavuş en mutlu gününde feci şekilde can verdi
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları