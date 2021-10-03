'İhsangazi ekşili pilavı' coğrafi işaretle tescillendi - Haberler
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"İhsangazi ekşili pilavı" coğrafi işaretle tescillendi

AA / Vural Akkirpi - Haberler | Güncel

Kastamonu'da geçmişi on bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayından yapılan "İhsangazi ekşili pilavı"na Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da geçmişi on bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayından yapılan "İhsangazi ekşili pilavı"na Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İhsangazi Belediyesinin 20 Ocak 2020'deki başvurusunun tescille sonuçlanmasının ardından, Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, siyez buğdayından yapılan ekşili pilavı ilçede herkesin evinde yaptığını söyledi.

İlçede her anlamda yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktaran Sağlık, "Göreve geldiğimiz günden beri İhsangazi ilçemizle ilgili ciddi çalışmalar içindeyiz. Daha önce de siyez ile ilgili siyez buğdayı, siyez bulguru ve siyez unu Kastamonu ismiyle marka ve patent kurumu tarafından tescil edilmişti." dedi.

Süreç hakkında bilgi veren Sağlık, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra ilimizde ve özellikle ilçemizde siyez bulguru ile yapılan bir yemek çeşidimiz var biz buna ekşili pilav diyoruz. Bu pilavın içinde tıbbi bitkiler de bulunuyor. Bu konuda 20 Ocak 2020 tarihinde Belediye Başkanlığımız ve Ar-Ge birimimizce Türk Patent ve Marka Kurumuna İhsangazi ekşili pilav diye bir müracaat yapılmış idi. Bu müracaatımız incelendiğinde 17 Eylül tarihinde 892 sayılı belge ile İhsangazi ekşili pilavı tescil edildi. Artık ilçemizin de coğrafi işaretli bir yemek çeşidi oldu. Bu ilçemizin hem ilimiz hem ülkemiz nezdinde isminin duyurulması hem de Kastamonu'daki gastronomi kültürüne yeni bir coğrafi işaretli yemeği ekletmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Sağlık, tescil belgesinin bölgenin tanıtımına da katkı sunacağını kaydetti.

AA / Vural Akkirpi - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'İhsangazi ekşili pilavı' coğrafi işaretle tescillendi - Haberler
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