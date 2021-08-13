İhsan Gürsel kimdir? Fox Çalar Saat konuğu Prof. Dr. İhsan Gürsel kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. İhsan Gürsel biyografisi!

13 Ağustos Cuma günü Ezgi Gözeger'in sunduğu Fox Çalar Saat programına konuk olan rof. Dr. İhsan Gürsel'in hayatı araştırılıyor. Fox Çalar Saat konuğu İhsan Gürsel kimdir? Fox Çalar Saat konuğu Prof. Dr. İhsan Gürsel kaç yaşında, nereli? İhsan Gürsel mesleği nedir? Prof. Dr. İhsan Gürsel hayatı ve biyografisi nedir?

13 Ağustos Cuma günü Ezgi Gözeger'in sunduğu Fox Çalar Saat programına konuk olan Prof. Dr. İhsan Gürsel'in hayatı araştırılıyor. Fox Çalar Saat konuğu İhsan Gürsel kimdir? Fox Çalar Saat konuğu Prof. Dr. İhsan Gürsel kaç yaşında, nereli? İhsan Gürsel mesleği nedir? Prof. Dr. İhsan Gürsel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. İHSAN GÜRSEL KİMDİR?

Prof. Dr. İhsan Gürsel Türk İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu ve Bilim Akademisi üyesidir. Prof. Dr. İhsan Gürsel 13 Ağustos Cuma günü Fox Çalar Saat konuğu oldu.

Prof. Dr. İhsan Gürsel Bilkent Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesidir. MBG bölümü öğretim üyesidir.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan İhsan Gürsel'in Twitter'da 6 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@ihsan_gursel" adresinden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. İhsan Gürsel bugün katıldığı programda Delta varyantı, 3. doz aşılar ve gündeme dair koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.