İhracat Şampiyonları 5 Nisan'da Ödüllerini Alacak

Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirileceği 2017 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 5 Nisan Perşembe günü Ortaköy Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilecek. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve sektör temsilcilerinin katılacağı törende Türkiye geneli Elektrik Elektronik, Hizmet sektörü, Edebi Eser ve Televizyon Dizileri alanlarında en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirilecek.

Elektrik – Elektronik Sektörü 2017 yılı ihracatı 10,7 milyar dolar

2017 yılında 10,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşen Elektrik Elektronik Sektörü ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7'sini oluşturuyor. Türkiye'de Elektrik Elektronik sektöründe 2017 yılında en çok ihracat yapan ilk 3 firmaya ödül verilecek. Ödül gecesinde sektörün alt ürün gruplarından olan Beyaz Eşya, Elektronik, Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları, Kablo sektörlerinde de en çok ihracat gerçekleştiren firmalara ödülleri takdim edilecek.

İhracat şampiyonu diziler

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve 2017 yılında en çok ihracata imza atan ilk 3 firmanın ödüllendirileceği gecede, sektörün önemli ihracat kalemlerinden dizi ve kitap gibi kültürel hizmetler de bu yıl dördüncü kez ödüllendirilecek. Özellikle Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen Türk dizilerinin yapımcıları, dağıtımcıları, oyuncuları, yayın kanalı ve en çok ihraç edilen edebi eser yazarı ödüllerin sahibi olacak.