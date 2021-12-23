İhlas Haber Ajansı'na 'En İyi Haber Ajansı' ödülü verildi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de düzenlenen SUGİAD 5. En İyiler Ödül Töreninde, 'bölgesel', 'ulusal' ve 'geleneksel' kategorilerinde kazanlar ödüllerine kavuştu. Ulusal kategoride 'En iyi Haber Ajansı' ödülü, İhlas Haber Ajansı'na verildi. Ödül, İHA Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer'e takdim edildi.

Sultanbeyli Girişimci İş Adamları Derneği tarafından 5. En İyiler Ödül Töreni düzenlendi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde bu yıl beşincisi düzenlenen törende 'bölgesel', 'ulusal' ve 'geleneksel' kategorilerinde farklı alanlarda kazananlar ödüllerine kavuştu. Ödül törenine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, SUGİAD Başkanı Fatih Yılmaz ile iş adamları ve gazeteciler ve usta oyuncular katılırken, programın sunuculuğunu Kadir Çöpdemir yaptı.

Ulusal kategori başlığı altında 'En İyi Haber Ajansı' ödülü İhlas Haber Ajansı'na verildi. Ödül, İHA Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer'e, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Eyüp Özsoy tarafından takdim edildi.

Aynı zamanda ulusal kategoride 'Toplumsal Gelişime En İyi Katkı' ödülü eğitimci Gurbet Altay'a, 'En İyi Sporcu' ödülü güreş sporcusu Rıza Kayaalp'e, geleneksel kategoride 'Onur Ödülü' usta aktör Serdar Gökhan'a verildi. Ulusal, bölgesel ve geleneksel kategorilerinde farklı dallarda en iyi olarak kabul görenler ödüllerine kavuştu.