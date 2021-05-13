İHH yetimlere bayram sevinci yaşattı
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İHH yetimlere bayram sevinci yaşattı

Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Hizan ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonda yetim çocuklara bayram sevinci yaşatıldı.

Hizan ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonda yetim çocuklara bayram sevinci yaşatıldı.

İHH gönüllüleri çikolatalardan yaptıkları paketleri yetim çocuklara hediye ederek, onlara sevindirdi.

Gönüllüler, ilçe merkezindeki mahalleleri gezerek yetim çocukların kapılarını çaldı.

Çocuklara çikolatadan paketler dağıtan gönüllüler, ilçedeki 20 aileye yardımda bulundu.

İHH Hizan Temsilcisi Murat Yaşar, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada devam eden Kovid-19 salgınının devam etmesi sebebi ile bazı tedbirlerden dolayı bizler yetim kardeşlerimizle bir araya gelemedik. Gelememenin üzüntüsü içerisinde olduğumuzdan dolayı il başkanımız sayın Muzaffer Taşcan bey ile yaptığımız istişare sonucunda yetim kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmemek adına Hizan İHH ekibindeki arkadaşlarımızla beraber hazırlamış olduğumuz sevinç paketleri ile beraber yetim kardeşlerimizi ziyaret edip bayramlarını kutladık. Mübarek Ramazan Bayramının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum."

İHH yetimlere bayram sevinci yaşattı
İHH yetimlere bayram sevinci yaşattı
İHH yetimlere bayram sevinci yaşattı
İHH yetimlere bayram sevinci yaşattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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