İHH Palu Temsilciliği Faaliyetlerine Başladı

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu, Palu İHH İlçe Temsilciliğinin Yetim, Genç İHH ve Mülteci Birimleriyle yaptığı toplantıların akabinde kendilerine yetki belgelerini teslim etti.

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Palu İHH İlçe Temsilciliği teşkilatlanma çalışmalarının ardından düzenlediği iftar programı ile yetim ve yoksullarla bir araya geldi. İftar programına Palu Kaymakamı Mustafa Demir, Palu Belediye Başkanı Efrayim Ünalan ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda söz alan Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Metin Kılıç Palu'da aktif olarak çalışmaya başlayan Palu İHH İlçe Temsilciliği gönüllülerine gayret göstermeleri tavsiyesinde bulunup başarının yalnızca Allah'tan olduğunu ve zaman içerisinde gösterilecek çaba doğrultusunda Palu ilçemizde güzel şeylerin olabileceğini söyledi. İlk etapta yetim, mülteci ve fakirlere dağıtılmak üzere oluşturulan Ramazan kumanyalarının Palu ilçesinde dağıtılacağını söyleyen Kılıç, sonrasında ihtiyacı olanlara bayramlık kıyafet giydirme ve çeşitli yardımların yapılacağını da dile getirdi. Kılıç,Kaymakam Mustafa Demir, Belediye Başkanı Efrayim Ünalan ve tüm gönüllülere teşekkür etti.

Program sonrasında Palu'nun tarihi köprüsü gezilip tarihi Palu Ulu Cami'sinde teravih namazı kılındı.

Kaynak: Bültenler