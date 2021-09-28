İHH, İdlib'in 90 yaşındaki 'Hacı' lakaplı Hristiyan'ı Butrus'a yardım ulaştırdı - Haberler
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İHH, İdlib'in 90 yaşındaki "Hacı" lakaplı Hristiyan'ı Butrus'a yardım ulaştırdı

AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Haberler | Güncel

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib il merkezinde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan Mişel Butrus'a gıda ve çeşitli temizlik malzemeleri götürdü.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib il merkezinde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan Mişel Butrus'a gıda ve çeşitli temizlik malzemeleri götürdü.

AA'nın 9 Eylül'de hikayesini haber leştirmesi üzerine harekete geçen İHH ekibi, Mişel Butrus'u evinde ziyaret etti.

Ekip, Butrus'un arızalı işitme cihazındaki sorunu giderip, aktif hale getirerek içinde şeker, pirinç, mercimek, sıvı yağ, zeytin, helva ile deterjan, sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi temizlik malzemelerinin bulunduğu yardım paketini teslim etti.

Genç İHH Suriye Sorumlusu Burak Parlakyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortodoks Hristiyanların son mensuplarından 90 yaşındaki "Hacı" lakaplı Mişel Butrus'a çeşitli yardım malzemelerini ulaştırdıklarını söyledi.

Vakfın, dünyanın birçok bölgesinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan yardım çalışmaları yürüttüğünü vurgulayan Parlakyiğit, "Ekibimiz, Butrus'un işitme cihazındaki sıkıntıyı çözerek duymasını sağladı. Butrus'a şeker, pirinç, mercimek, sıvı yağ, zeytin, helva, bulgur, tuz, nohut, çay, reçel, salça gibi gıda maddelerinden oluşan gıda kolisi ve deterjan sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, duş jeli, dezenfektan ve maskeden oluşan hijyen paketi yardımlarını ulaştırdık." dedi.

Hacı Butrus ile sohbet etme imkanı bulduklarını ve bundan sonra sık sık ziyaret edeceklerini ifade eden Parlakyiğit, Mişel Butrus'un Türkiye'deki gençlere selamını iletti.

İHH, İdlib'in 90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus'a yardım ulaştırdı

İHH, İdlib'in 90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus'a yardım ulaştırdı

İHH, İdlib'in 90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus'a yardım ulaştırdı

İHH, İdlib'in 90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus'a yardım ulaştırdı

İHH, İdlib'in 90 yaşındaki
AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İHH, İdlib'in 90 yaşındaki 'Hacı' lakaplı Hristiyan'ı Butrus'a yardım ulaştırdı - Haberler
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