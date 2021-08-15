İHH ekipleri, Batı Karadeniz'de selden etkilenen köylere yardım ulaştırıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Batı Karadeniz'deki selin ardından elektrikleri kesik ve yolları kapalı olan köylere yardım ulaştırmaya başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Batı Karadeniz'deki selin ardından elektrikleri kesik ve yolları kapalı olan köylere yardım ulaştırmaya başladı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın'ın Ulus, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ile Sinop'un Ayancık ilçesi selden etkilendi.

Afetin hemen ardından bölgede AFAD koordinasyonunda tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı. İHH Afet Yönetim birimleri de bölgede hem kayıp vatandaşları arama faaliyetlerine devam ediyor hem de köylere gıda malzemeleri ulaştırıyor.

Toplam 35 koordinasyon görevlisi, 195 tahliye ve arama kurtarma görevlisi, 1 mobil aşevi, 55 görevli araç ile bölgede çalışmalarını sürdüren İHH, şu ana kadar 18 bin kişilik ikramlık malzeme, 6 bin 400 kişilik sıcak yemek ve 8 tır içme suyunu selden etkilenen bölgelere dağıttı.

Afetin ardından İHH sistemine kayıtlı bulunan gönüllü, bağışçı ve depremzedeler, İHH İletişim Merkezi tarafından aranarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı tespit edildi.

Tespitler sonucu ihtiyacı olan köylerde, gıda, su, ekmek, hijyen malzemesi gibi ihtiyaç alanlarında dağıtımlar yapılıyor. Kastamonu'ya bağlı Sakızcılar, Kızılca Elma ve Keşlik köyleri ile Sinop Ayancık'a bağlı İnaltı Köyü ve çevresinde sel mağdurlarına yardımlar ulaştırıldı.

Dalgıçlar arama kurtarma faaliyeti yürütüyor

İHH Arama Kurtarma ekibi öncelikli olarak tahliye ve arama-kurtarma faaliyetlerine destek oluyor. Kayıp vatandaşların bulunması için 30 kişilik dalgıç ekibinden oluşan İHH Sualtı Arama Kurtarma ekibi de Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta çalışmalarına devam ediyor.

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınlar sebebiyle Antalya'da bulunan İHH mobil aşevi de sel bölgesindeki afetzedelere sıcak yemek ulaştırmaya başladı. Sabah kahvaltı, öğle ve akşam da sıcak yemek dağıtımları, toplam 1000 kişilik olarak devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu