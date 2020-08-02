İHH Belçika Afganistan'da 500 aileye kurban eti dağıttı
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İHH Belçika Afganistan'da 500 aileye kurban eti dağıttı

İHH Belçika Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı, Afganistan'daki İrfan Derneği aracılığıyla ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinde 500 aileye kurban eti dağıttı.

İHH Belçika Afganistan'da 500 aileye kurban eti dağıttı
02.08.2020 06:57 | Son Güncelleme: 02.08.2020 07:44

İHH Belçika Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı, Afganistan'daki İrfan Derneği aracılığıyla ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinde 500 aileye kurban eti dağıttı.

Afganistan İrfan Derneği, İHH Belçika Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı'nın kurban faaliyetleri kapsamında Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde kurban eti dağıtıldığını açıkladı.

Kurban etlerinin önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 500 aileye teslim edildiği ifade edilen açıklamada, böylece 2 binden fazla kişiye ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türk yardım kuruluşlarının Afganistan'daki kurban organizasyonuyla binlerce ailenin yüzünün güldüğü vurgulanarak, ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kurbanlarını bağışlayanlar ve İHH Belçika Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatına teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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