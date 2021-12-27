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İhbar, uyuşturucu yakalattı

İhbar, uyuşturucu yakalattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da ihbar sonucu bir şahsın evinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da ihbar sonucu bir şahsın evinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 1 şahsın, Doğanyol İlçesi Burç Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alındı. Yapılan operasyon neticesinde 84 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şahısın yakalanarak gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

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