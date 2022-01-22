İhanet iddiası sonrası Cansu Özlevi'den flaş hamle! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İhanet iddiası sonrası Cansu Özlevi'den flaş hamle!

İhanet iddiası sonrası Cansu Özlevi'den flaş hamle!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Cansu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini 3 farklı kadınla aldattığını iddia etmişti. Mahkemeye başvuran Cansu Özlevi, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Cansu Miasu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını duyurmuştu.

İddialara göre söz konusu kadınlardan birinin oyuncu ve sunucu Yasmin Erbil olduğu öne sürülmüştü.

Cansu Miasu Özlevi, "Ben hiçbir zaman isim vermedim. Yasmin Erbil'den ve ailesinden özür diliyorum" demişti.

UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA KARARI ALDIRDI

Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye başvuran Cansu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi hakkında uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdı.

İhanet iddiası sonrası Cansu Özlevi'den flaş hamle!

İhanet iddiası sonrası Cansu Özlevi'den flaş hamle!

İhanet iddiası sonrası Cansu Özlevi'den flaş hamle!

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Yasmin Erbil, Medya, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title