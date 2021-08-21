İHA'nın sesini duyurduğu aileye belediye başkanından destek
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İHA'nın sesini duyurduğu aileye belediye başkanından destek

İHA'nın sesini duyurduğu aileye belediye başkanından destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerinden atıldıkları için tarlada yaşamak zorunda kalan 5 kişilik ailenin sesini İhlas Haber Ajansı'nın duyurmasının ardından harekete geçen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, aileye konteyner yardımında bulunduÇolaklı Mahallesinde çalıştıkları sitedeki...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerinden atıldıkları için tarlada yaşamak zorunda kalan 5 kişilik ailenin sesini İhlas Haber Ajansı'nın duyurmasının ardından harekete geçen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, aileye konteyner yardımında bulundu

Çolaklı Mahallesinde çalıştıkları sitedeki işten çıkarıldıkları için, evlerinden de kovulan 5 kişilik aile, eşyalarını taşıdıkları tarlada yaşam mücadelesi veriyordu. Ailesinin yaşam koşullarını ve sesini İhlas Haber Ajansı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Çağlayan Halilibrahimoğlu, diyaliz hastası ve ayağı kırık olan eşi ile 1'i engelli 3 çocuğuyla kendileri için uzanacak yardım elini bekliyordu. Gidecek bir yerleri olmadığı için eşine ait tapusu olmayan tarlada 5 gündür açıkta yaşayan ailenin imdadına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yetişti.

Başkan Sözen'e teşekkür

Durumu öğrenen Başkan Şükrü Sözen, ailenin kalmaları için acilen içinde tuvalet ve banyosu bulunan büyük bir konteyner temin ederek aileye gönderdi. Manavgat Belediyesi ekipleri, konteyneri tarlanın içine büyük bir itinayla yerleştirdi. Konteyneri Çağlayan Halilibrahimoğlu'na Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan teslim etti. Geçici de olsa bir eve kavuşan aile oldukça sevinerek Başkan Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

"En azından başımızı sokacak bir evimiz oldu"

Başkan Şükrü Sözen, ailenin kullanabilecekleri beyaz eşya, ev eşyaları ile yiyecek, içecek desteğinde de bulunacaklarını söyledi. Halilibrahimoğlu, "Başkanımıza duyarlılığı için teşekkür ederim. En azından başımızı sokacak bir evimiz oldu. Belediyemizden Allah razı olsun" dedi. - ANTALYA

İHA'nın sesini duyurduğu aileye belediye başkanından destek
İHA'nın sesini duyurduğu aileye belediye başkanından destek
İHA'nın sesini duyurduğu aileye belediye başkanından destek
İHA'nın sesini duyurduğu aileye belediye başkanından destek
İHA'nın sesini duyurduğu aileye belediye başkanından destek
İHA'nın sesini duyurduğu aileye belediye başkanından destek
İHA'nın sesini duyurduğu aileye belediye başkanından destek
İHA'nın sesini duyurduğu aileye belediye başkanından destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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