İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi
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İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi

İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şehir meydanında sergilendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şehir meydanında sergilendi.

İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de vatandaşın beğenisine sunuldu. Hain darbe girişiminde çekilen ve o gecenin önemini anlatan fotoğraflar Dursunbey'de düzenlenen tören ile sergilendi. Törene Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İhlas Haber Ajansı Dursunbey Muhabiri Hüdayi Demirhan katıldı. Şehir meydanında kalabalık bir vatandaş grubu tarafından ziyaret edilen sergide ayrıca İHA muhabiri Hüdayi Demirhan tarafından 15 Temmuz Gecesi Dursunbey'de çekilen fotoğraflar da yer aldı. Törende 15 Temmuz Şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstikal Marşı okundu.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise 15 Temmuz gecesini anbean fotoğraflayan İHA muhabirlerine teşekkürlerini sundu. - BALIKESİR

İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi
İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi
İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi
İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi
İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi
İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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