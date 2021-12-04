İHA Muhabiri Yılmaz'ın acı günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHA Muhabiri Yılmaz'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İHA Muhabiri Yılmaz'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı Daday Muhabiri Serkan Yılmaz'ın infaz koruma memuru babası, görevi geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı Daday Muhabiri Serkan Yılmaz'ın infaz koruma memuru babası, görevi geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı Daday Muhabiri Serkan Yılmaz'ın Kastamonu E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Fazıl Yılmaz, görevi başında aniden rahatsızlanarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaarak hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, hastaneden alınarak memleketi Daday ilçesine getirildi. Merkez Kolukaraoğlu Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fazıl Yılmaz'ın cenazesi, Daday'a bağlı Sarıçam köyü Sarımsakçı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. - KASTAMONU

İHA Muhabiri Yılmaz'ın acı günü

İHA Muhabiri Yılmaz'ın acı günü

İHA Muhabiri Yılmaz'ın acı günü

İHA Muhabiri Yılmaz'ın acı günü

İHA Muhabiri Yılmaz'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title