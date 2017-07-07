İgor Tudor, Sneijder'i UEFA Avrupa Ligi Kadrosuna Dahil Etmedi

Galatasaray, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı arap saçına dönen Sneijder'i UEFA'ya bildirilen kadroya yazmadı.

TUDOR İSTEMEDİ

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda istemediği Wesley Sneijder için, sarı kırmızılı ekipten çarpıcı bir hamle geldi. Galatasaray, Hollandalı yıldıza, UEFA'ya bildirdiği listede yer vermedi.