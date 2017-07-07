İgor Tudor, Sneijder'i UEFA Avrupa Ligi Kadrosuna Dahil Etmedi
Galatasaray'da gönderilip gönderilmeyeceği çok tartışılan Sneijder için büyük yaptırım geldi. Teknik direktör İgor Tudor, yıldız oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmedi.
Galatasaray, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı arap saçına dönen Sneijder'i UEFA'ya bildirilen kadroya yazmadı.
TUDOR İSTEMEDİ
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda istemediği Wesley Sneijder için, sarı kırmızılı ekipten çarpıcı bir hamle geldi. Galatasaray, Hollandalı yıldıza, UEFA'ya bildirdiği listede yer vermedi.