Ignaz Semmelweis Doodle Oldu! Ignaz Semmelweis Kimdir?

Ignaz Semmelweis Kimdir? Neden Doodle

Google, Ignaz Semmelweis'i Doodle yaptı. Peki Ignaz Semmelweis kimdir? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Ignaz Semmelweis Kimdir? Neden Doodle Oldu?

Google, Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinen Ignaz Semmelweis'i hazırladığı el yıkama Doodle'ı ile andı. Bugün Google'a erişim sağlayan kullanıcılar Ignaz Semmelweis Doodle'ı ile karşılaşmakta.

Viyana Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Ignaz Semmelweis, doğumdan sonra enfeksiyondan kaynaklanan ölümcül bir hastalık için araştırmalar yapmaya başladı. Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 - %35 oranları arasında ölümcül idi.

Semmelweis, 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önerdi ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başardı. Ignaz Semmelweis, antiseptik prosedürlerin kurucularından biri olarak kabul edilmekte.

1906 yılında şerefine "Annelerin Kurtarıcısı" yazan bir anıt yapıldı. Google yaptığı Doodle'da ellerin nasıl doğru bir şekilde yıkanabileceğini göstermekte. Hemen aşağıdan Doodle'ı izleyebilirsiniz.