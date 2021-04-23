Iğdır Valisi Sarıibrahim'in eşinden, 112'yi arayıp Atatürk portresi isteyen yaşlı kadına ziyaret
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Iğdır Valisi Sarıibrahim'in eşinden, 112'yi arayıp Atatürk portresi isteyen yaşlı kadına ziyaret

Iğdır Valisi Sarıibrahim'in eşinden, 112'yi arayıp Atatürk portresi isteyen yaşlı kadına ziyaret
Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN - Haberler | Güncel

IĞDIR Valisi H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, geçen günlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Atatürk portresi isteyen Latife Yargı'yı (88) evinde ziyaret etti.

IĞDIR Valisi H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, geçen günlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Atatürk portresi isteyen Latife Yargı'yı (88) evinde ziyaret etti. Sarıibrahim, yanında getirdiği Atatürk portresi ve Türk bayrağını Yargı'ya hediye etti.

Merkez Topçular Mahallesi'nde tek başına yaşayan 7 çocuk annesi Latife Yargı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yargı, telefonu açan görevliye evinde Atatürk portresi olmadığını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine çağrı merkezinde görev yapan Hivda Kaya ile Merve Akgün, Atatürk portresi alıp Yargı'yı evinde ziyaret ederek ona hediye etti. Yargı da evine gelen ekibe Atatürk şiirini okuyarak teşekkür etti.

Vali H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Derya Taşkınsu Pamuk ile 112 Acil Çağrı personeli Hivda Kaya ve Merve Akgün ile birlikte Latife Yargı'yı evinde ziyaret etti. Sarıibrahim, bir süre sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Yargı'ya yanında getirdiği Atatürk portresi ve Türk bayrağı hediye etti.

Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisini anlatan Latife Yargı, "Atatürk öldüğünde tarlada annemle çapa yapıyordum, o sırada üstümüzden teyyareler (uçaklar) geçiyordu, anneme sordum bunlar ne diye, annem de bugün 'Atamız öldü' dedi. O günden beri okuma yazma bilmem ama Atatürk'ü çok severim, hep dualarımdadır" diye konuştu.


Iğdır Valisi Sarıibrahim'in eşinden, 112'yi arayıp Atatürk portresi isteyen yaşlı kadına ziyaret
Iğdır Valisi Sarıibrahim'in eşinden, 112'yi arayıp Atatürk portresi isteyen yaşlı kadına ziyaret
Iğdır Valisi Sarıibrahim'in eşinden, 112'yi arayıp Atatürk portresi isteyen yaşlı kadına ziyaret
Iğdır Valisi Sarıibrahim'in eşinden, 112'yi arayıp Atatürk portresi isteyen yaşlı kadına ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

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