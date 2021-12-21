Iğdır Valisi Sarıibrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıibrahim, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını seçen Sarıibrahim, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" ve yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın çektiği "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarına oy verdi.

Sarıibraim, Anadolu Ajansının düzenlediği etkinlikte yer alan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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