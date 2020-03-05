Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Öğrenci Toplulukları Haftası" kapsamında stant açan öğrenci topluluklarını ziyaret etti.

05.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:42
Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Öğrenci Toplulukları Haftası" kapsamında stant açan öğrenci topluluklarını ziyaret etti.


Şehit Kampüsü Mediko-Sosyal binasında devam etmekte olan "Öğrenci Toplulukları Haftası" etkinliklerini ziyaret eden Rektör Alma, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Alma, öğrenci topluluklarının ihtiyaç ve taleplerini de öğrenerek, Iğdır Üniversitesi öğrencilerine sosyal faaliyetlerinde ve toplumsal çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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