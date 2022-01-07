Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi Ekibi Tuzluca'da Yetiştiricilerle Buluştu
Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi ekibi, Tuzluca Atatürk Ortaokulunda "Hayvan Hastanesi Ekibi Yetiştiriciler ile Buluşuyor" etkinliği düzenledi.
IĞDIR (Bültenler) - Tuzluca Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem, Tuzluca İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, hayvan yetiştiricileri ve köy muhtarları katıldı.
Panel başkanı, Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Türkan, Hayvan Hastanesinde görev yapan hastane hekimleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Hayvan Hastanesinin Iğdır ilindeki hayvan yetiştiricilerine sunacağı hekimlik desteği ile hastanenin teknik donanımını vurguladı.
Rektör Alma'nın konuşmasının ardından Hayvan Hastanesi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şemistan Kızıltepe, Öğr. Gör. Dr. Fatma Ertaş, Öğr. Gör. Ayhan Akgün, Öğr. Gör. Ayşegül Çoban, Öğr. Gör. Gizem Eser ve Hastane başhekimi Araş. Gör. Gökhan Koçak sunumlarını gerçekleştirdiler.
Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve panelistlere katılım belgeleri takdim edilmesiyle sona erdi.
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