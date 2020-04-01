IĞDIR Polisten sağlık çalışanlarına sirenli destek Polisten sağlık çalışanlarına sirenli destekIĞDIR'da polis ekipleri koronavirüsle (Kovid-19) mücadele veren sağlık çalışanlarına siren ve alkışlarla destek verdi.

Polisten sağlık çalışanlarına sirenli destek

IĞDIR'da polis ekipleri koronavirüsle (Kovid-19) mücadele veren sağlık çalışanlarına siren ve alkışlarla destek verdi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden çıkan polis araçları sirenlerini çalarak Melekli Caddesi'ndeki Iğdır Devlet Hastanesi'ne kadar geldi. Kovid-19 hastalığına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için saat 21.00'de yola araçlarla yola çıkan polisler, siren çaldı. Bir polis memuru, 'Iğdır polisi size minnettar, sizi seviyoruzö diye anons yaptı.

Bazı polis memurlarının araçlarından inerek sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdiği etkinlik yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu sırada hastane önüne çıkan sağlık çalışanları da polisleri alkışladı.

Kaynak: DHA