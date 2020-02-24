Iğdır iran'a açılan gürbulak kapatıldı, tır kuyruğu 5 kilometreye ulaştı
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Iğdır iran'a açılan gürbulak kapatıldı, tır kuyruğu 5 kilometreye ulaştı

İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (4)DEZENFEKTE EDİLEN ARAÇLARIN GEÇİŞİ BAŞLADIIğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda geçişler başladı.

24.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:29
Iğdır iran'a açılan gürbulak kapatıldı, tır kuyruğu 5 kilometreye ulaştı

'a açılan kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (4)

DEZENFEKTE EDİLEN ARAÇLARIN GEÇİŞİ BAŞLADI

'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda geçişler başladı. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araçlar, görevliler tarafından teker teker dezenfekte edildi. İlaçlama işlemi biten araçların Türkiye tarafına geçişlerine izin verildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Iğdır iran'a açılan gürbulak kapatıldı, tır kuyruğu 5 kilometreye ulaştı
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