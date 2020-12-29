Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Iğdır'ın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Iğdır'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Iğdır'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Iğdır'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Iğdır'ın en meşhur yemekleri, Iğdır'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Iğdır'ın neyi meşhurdur, Iğdır'ın nesi meşhur? Iğdır'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

IĞDIR'IN NEYİ MEŞHUR?

Iğdır ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bozbaş

Ayranaşı

Hörre

Patlıcan Reçeli

Cılvır

Lepeli Ekşili Pilav

Katlet

Omacaşı

Atığaşı

Tavuk şorva

Süt hörresi

Kaysafa

Helise

Kuymak

Fetir

Iğdır'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.