Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Iğdır'ın nesi meşhur?
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Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Iğdır'ın nesi meşhur?

29.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:13
Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Iğdır'ın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Iğdır'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Iğdır'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Iğdır'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Iğdır'ın en meşhur yemekleri, Iğdır'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Iğdır'ın neyi meşhurdur, Iğdır'ın nesi meşhur? Iğdır'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

IĞDIR'IN NEYİ MEŞHUR?

Iğdır ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Bozbaş
  • Ayranaşı
  • Hörre
  • Patlıcan Reçeli
  • Cılvır
  • Lepeli Ekşili Pilav
  • Katlet
  • Omacaşı
  • Atığaşı
  • Tavuk şorva
  • Süt hörresi
  • Kaysafa
  • Helise
  • Kuymak
  • Fetir

Iğdır'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

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