Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

IĞDIR (İHA) - Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ermeni çetelerin bölge halkına yönelik yaptıkları katliamlar Gazeteci-Yazar Ali Eşref Uzundere tarafından ele alındı. Hakmehmet Köyü Şehitlik Anıtında başlayan anma programı, Oba Köyüne yapılan yürüyüşün ve düzenlenen programın ardından son buldu.

Programa, Vali Yardımcısı Fatih Özcan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Nadir Demirhan, Ticaret İl Müdürü Ender Önal, Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - IĞDIR