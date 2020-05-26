Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin 'akülü bisiklet' hediyesi Azat'a büyük mutluluk yaşattı
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Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin 'akülü bisiklet' hediyesi Azat'a büyük mutluluk yaşattı

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin 'akülü bisiklet' hediyesi Azat'a büyük mutluluk yaşattı Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce tarafından gönderilen akülü bisikleti gören Azat büyük bir mutluluk yaşadı.

26.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:24

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin 'akülü bisiklet' hediyesi Azat'a büyük mutluluk yaşattı

IĞDIR - Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce tarafından gönderilen akülü bisikleti gören Azat büyük bir mutluluk yaşadı.

Iğdır Merkez 14 Kasım Mahallesi'nde ikamet eden bedensel engelli Azat Torzuk'un hayal ettiği akülü bisiklet, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce tarafından gerçekleşti. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeni ile alınan akülü bisiklet bayram sabahı Azat'a verilmek üzere çekiciye yüklendi. Akülü bisiklet ile birlikte Azat'ın oturduğu eve giden ekipler karşılarında Azat'ı gördü. Trafik Polisi, çekici üzerindeki akülü bisikleti gören Azat'a, "Baş müdür dedi ki, alın akülü bisikleti götürün Azat'a verin Bayram hediyem olsun" lafının üzerine adeta sevinçten havalara uçan Azat'ın mutluluğu görülmeye değerdi. Bisiklete doğru koşan Azat'ın mutluluğunu gören ekipler daha sonra çekici üzerinde ki bisikleti indirdi.

Akülü bisikletle tur attıktan sonra sevinci ikiye katlanan Azat, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'ye teşekkür etti. Aza'tın mutluluğuna şahit olan vatandaşlar ise duygulu anlar yaşadı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ise sosyal medya hesabından, "Muhteşem bayram sevinci. Tuzlucalı hayırseverimizden Allah razı olsun. Bir yıldır Azat kardeşime ders çalıştıran öğretmen ve emniyet personelimizden de Allah razı olsun" dedi.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin 'akülü bisiklet' hediyesi Azat'a büyük mutluluk yaşattı

Kaynak: İHA

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