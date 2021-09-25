Türkiye'nin doğusundaki Gökkuşağı Tepeleri'ne ziyaretçi ilgisi - Haberler
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Türkiye'nin doğusundaki Gökkuşağı Tepeleri'ne ziyaretçi ilgisi

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Gökkuşağı Tepeleri, doğal yapısı ve rengarenk görüntüsüyle yurt içi ve dışından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

IĞDIR (AA) - Türkiye'nin en doğusunda yer alan Gökkuşağı Tepeleri, doğal yapısı ve rengarenk görüntüsüyle yurt içi ve dışından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan tepeler, farklı boyutlarının yanı sıra kahverengi, yeşil, sarı, mor ve beyaz renkleri ile adeta bir boya paletini andırıyor.

Farklı toprak yapılarını ve katmanlarını bir arada barındırması nedeniyle rengarenk görüntü sunan tepeler, son dönemde sosyal medyada artan ünü sayesinde bölgenin en gözde doğa turizmi alanlarından biri haline geldi.

Iğdır-Kars ve Erzurum kara yolunun hemen kenarında yer alan tepeler Ağrı Dağı'nın yanı sıra Iğdır'daki Ağrı Dağı Milli Parkı, Kars'taki Ani Ören Yeri, Sarıkamış ormanları, Ardahan'daki Çıldır Gölü ve Şeytan Kalesi, Ağrı'daki İshakpaşa Sarayı ile Balık Gölü görmek için bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Özellikle sonbaharda neredeyse tüm renklerin en belirgin şekilde görülebildiği tepelerdeki bitki örtüsü olmayan toprak yapısı, sunduğu renk ziyafetiyle yurt içi ve dışından yoğun ilgi görüyor.

Fotoğraf meraklıları, sporcular ve doğaseverler, hem doğa ile iç içe gezinti yapma hem de farklı tonlardaki tepeleri fotoğraflama imkanı buluyor.

Sosyal medya üzerinden gönüllü tanıtım yapan yöre sakinlerinden İlteriş Kağan Taşkınsu, AA muhabirine, Gökkuşağı Tepeleri'nin son zamanlarda özellikle sosyal medyada oldukça geniş üne kavuştuğunu söyledi.

Ziyaretçilerin bu doğal güzellikten memnun kalarak ayrıldıklarını belirten Taşkınsu, "Burası yer yer 4 veya 5 renk topraktan oluşan doğal bir zenginlik. Iğdır'ın konumu itibarıyla hem çevre ülkeler Gürcistan, İran ve Nahçıvan'dan hem de ülkemizin farklı şehirlerinden ziyaretçileri ağırlıyor." dedi.

Tepelere ulaşımın oldukça kolay olduğunu, kara yolu kenarına kadar araçla geldikten sonra kısa bir yürüme mesafesiyle ulaşıldığını aktaran Taşkınsu, "Ziyaretçiler sarı, kahverengi ve yeşilin çeşitli tonlarıyla karşılaşıyor, Gökkuşağı Tepeleri ziyaretçilerine adeta renk cümbüşü sunuyor. Özellikle Ağrı Dağı gibi bir zenginliğin bölgede bulunması sebebiyle dağa gelen ziyaretçiler burayı da ziyaret ediyor. Bütün doğa severleri davet ediyoruz, gelip burayı görsünler." diye konuştu.

"Adeta Iğdır'ın marka değeri olmuş durumda"

Taşkınsu, tepelerin tanıtımının bölgeye ciddi anlamda turizm getirisi sağlayabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"En ilgi çeken özelliği yer yer farklı renkleri barındıran tepelerden oluşması, adeta Kapadokya'yı andırıyor. Bölgeyi doğaseverler, sporcular, yürüyüşçüler, kampçılar, düğün fotoğrafçıları ziyaret ediyor. Ciddi bir üne kavuşmuş durumda. Bizler de buranın tanıtımını yaparak insanları buraya davet etmeye çalışıyoruz. Bu tepeler adeta Iğdır'ın marka değeri olmuş durumda."

"Fotoğrafa ve doğaya ilgisi olanları buraya bekliyoruz"

Fotoğraf meraklısı Mert Ekmekçi de özellikle dış mekan fotoğrafçılığı için Gökkuşağı Tepeleri'nin tercih edildiğini aktararak, "Burada genelde düğün ve özel gün çekimleri yapıyoruz. Tepelerin yapısı ve renkleri gerçekten çok ilgi çekici. Birçok gezi grubu da buraya tur düzenliyor. Fotoğrafa ve doğaya ilgisi olanları buraya bekliyoruz. Gelsinler, bu doğal güzelliği görsünler. Ben de ilk gördüğümde çok beğenmiştim, o günden beri en sık fotoğraf çektiğimiz alanlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğusundaki Gökkuşağı Tepeleri'ne ziyaretçi ilgisi

Türkiye'nin doğusundaki Gökkuşağı Tepeleri'ne ziyaretçi ilgisi

Türkiye'nin doğusundaki Gökkuşağı Tepeleri'ne ziyaretçi ilgisi

Türkiye'nin doğusundaki Gökkuşağı Tepeleri'ne ziyaretçi ilgisi
AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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