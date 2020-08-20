IĞDIR'DAKİ DOĞA KÖYÜNDE ÜRETİM ZAMANI IĞDIR'da 45 dönüm arazide kurulan 'Aras Doğa Köyü'nde sebze ve meyvelerden organik ürünler elde ediliyor.

IĞDIR'da 45 dönüm arazide kurulan 'Aras Doğa Köyü'nde sebze ve meyvelerden organik ürünler elde ediliyor. Başta salça olmak üzere reçel ve marmelat üretimi yapılan Doğa Köyü'nde 25 kişi istihdam ediliyor.

Iğdırlı işadamı Turgay Aras, merkeze bağlı Küllü Köyü'nde 45 dönüm arazi üzerine Doğa köyü kurdu. Yaklaşık 1,5 milyon lira harcanan Doğa Köyü'nde tarla ve bahçelerde üretilen sebze ve meyvelerin işlenmesine başlandı. Çoğunluğu kadın 26 kişinin istihdam edildiği 'Doğa Köyü'nde dev kazanlar kuruldu. Tarladan toplanan domatesler kazanlarda kaynatılarak salçaya dönüştürülürken, üretilen reçel ve marmelatlar kavanozlara doldurularak depolara kaldırılıyor. Iğdır'da yetişen sebze ve meyvelerden üretilen ev salçası, konserve, kurutulmuş biber, patlıcan, kaysısı, dut ve vişneden elde edilen reçel, pekmez, pestil satışa sunulmayı bekliyor.

Aras Doğa Köyü Koordinatörü Erdinç Koşkun, 'Iğdır'da ilk defa böyle bir tesis kuruldu. Şimdilik 26 kişiyi istihdam ediyoruz. Gelecek yıl bu sayı daha çok artacaktır. Iğdır çiftçisinin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşa doğal ürünler sunacağızö dedi.

Tesislerde işlediklerin ürünlerin bir bölümünü kendi bahçelerinde yetiştirdiklerini bir bölümünü ise çevre köylerdeki üreticilerden aldıklarını belirten Koşkun, 'Iğdır'da yetişen ürünleri reçel marmelat sos domates, biber salçası gibi ürünler doğal ve yöresel olarak hazırlanırken hiçbir katkı maddesi kullanmamaktadır. Çevre köylerdeki üreticilerin mahsullerini toplamaya başladık. İnşallah önümüzdeki sene bunu çok yükseklere çıkaracağız. Günlük domates işleme kapasitemiz 10-12 ton civarındadır. Yaklaşık bir ayda 200-250 ton civarında domates işledik. Domatesleri hem kurutma hem salça olarak yapıyoruz. Bunun dışında tesisimizin hizmete girdiği dönemde gül reçeli yaptık, karadut reçeli, marmelatı yaptık. Iğdır'ın meşhur olan kayısını değerlendirdik. Bölgemizdeki 3 çeşit kayısıdan çok miktarda reçel elde ettikö diye konuştu.

Doğa köyde ürettikleri ürünleri e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'ye satacaklarını ifade eden Koşkun, gelecek yıl ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. Tesisin 1,5 milyon liraya mal olduğunu ancak ilave yatırımlar yapılacağını vurgulayan Koşkun, bir çok ürünün paketlemesinin yapılmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: DHA