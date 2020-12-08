Yolun çökmesi sonucu devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Yolun çökmesi sonucu devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

08.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:55

Iğdır'da başka bir araca yol vermeye çalışırken yolun çökmesi sonucu sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Iğdır'da başka bir araca yol vermeye çalışırken yolun çökmesi sonucu sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kente bağlı Yenimahalle köyü yakınlarında, plakası belirlenemeyen kamyonuyla hafriyat taşıyan Cevdet Keskin (41), karşıdan gelen araca geçiş sağlamak isterken kenara yanaşınca yol çöktü.

Sürücü ise yolun çökmesi sonucu kenardaki sulama kanalına devrilen kamyonun içinde sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun çökmesi sonucu devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Yolun çökmesi sonucu devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Yolun çökmesi sonucu devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Yolun çökmesi sonucu devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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