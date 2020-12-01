Iğdır'da validen sonra emniyet müdürünün de testi pozitif çıktı
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Iğdır'da validen sonra emniyet müdürünün de testi pozitif çıktı

01.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:53
Iğdır'da validen sonra emniyet müdürünün de testi pozitif çıktı

IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'den sonra Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin de Covid-19 testi pozitif çıktı.

IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'den sonra Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin de Covid-19 testi pozitif çıktı.

Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, tüm önlemlere rağmen Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, sağlık durumum iyi olduğunu bildirdi. Doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine evde devam edilecek olan Emniyet Müdürü Göllüce, sosyal hareketliliği en aza indirerek maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen gösterilmesini istedi.

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Iğdır'da validen sonra emniyet müdürünün de testi pozitif çıktı
Iğdır'da validen sonra emniyet müdürünün de testi pozitif çıktı
Iğdır'da validen sonra emniyet müdürünün de testi pozitif çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

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