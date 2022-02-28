Iğdır'da teröristlerin su altına sakladığı uçaksavar ele geçirildi - Haberler

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Iğdır'da teröristlerin su altına sakladığı uçaksavar ele geçirildi

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da teröristlerin su altına sakladığı uçaksavar ele geçirildi

Iğdır'da yürütülen "Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit Jandarma Er Murat Ekinci 22-5" operasyonunda, teröristlere ait bir uçaksavar ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da yürütülen "Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit Jandarma Er Murat Ekinci 22-5" operasyonunda, teröristlere ait bir uçaksavar ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce "ara bul, yok et" sloganıyla başlatılan operasyon çerçevesinde, Ağrı Dağı kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit edilerek örgüt mensuplarının yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timlerinin de katıldığı operasyon kapsamında Ağrı Dağı eteklerindeki Kara Su Nehri'nin kıyılarında oluşan göletlerde arama yapıldı.

Aramada, teröristlerce su altında gizlenen 1 uçaksavar, 1 uçaksavar atış sehpası ve 4 uçaksavar mühimmatı bulundu.

Ele geçirilen malzemelere, terör suçlarına bakan cumhuriyet savcısının talimatıyla el konuldu.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Jandarma, Iğdır, Ağrı, su, Güncel, Haberler

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