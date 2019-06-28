Iğdır'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Cemal Avcı'nın kullandığı 33 ALS 11 plakalı tır, Türkiye- Nahçıvan kara yolu Gödekli köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Avcı Iğdır Hastanesi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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