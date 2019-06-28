Iğdır'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Iğdır'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Iğdır'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Cemal Avcı'nın kullandığı 33 ALS 11 plakalı tır, Türkiye- Nahçıvan kara yolu Gödekli köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Avcı Iğdır Hastanesi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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