Iğdır'da Oy Sayımı Tamamlandı

Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası cumhur ittifakı adayı İsa Yaşar Tezel, seçim sonuçlarına itiraz etmiş, 70 sandıkta sayım işlemi başlamıştı.

Seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulmasının ardından 70 sandıkta oylar yeniden sayıldı. Iğdır Adliyesi ek binasında 70 sandıkta yapılan sayımın ardından sonuç değişmedi. Yapılan itiraz üzerine 70 sandıkta oyların yeniden sayılmasının ardından sonuçlar açıklandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Iğdır Belediye başkanı Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Yaşar Akkuş oldu.

Öte yandan, dün akşam Iğdır'da yaşanan gerginliğin ardından Iğdır Valiliği yazılı basın açıklaması yayınladı.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "04.04.2019 tarihli ve 3336 sayılı kararına binaen 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun ilimizde açıklanmasıyla, alınan İstihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11.maddesi kapsamında Iğdır İl genelinde 04.04.2019 tarihinden İtibaren 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA