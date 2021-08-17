Iğdır'da kaçak mazot ve sigara operasyonu
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Iğdır'da kaçak mazot ve sigara operasyonu

Iğdır'da kaçak mazot ve sigara operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 431 litre gümrük kaçağı mazot, bin 782 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 431 litre gümrük kaçağı mazot, bin 782 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada bin 431 litre gümrük kaçağı mazot ve bin 782 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - IĞDIR

Iğdır'da kaçak mazot ve sigara operasyonu
Iğdır'da kaçak mazot ve sigara operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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