Son dakika haberleri! Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 9 yaralı
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Son dakika haberleri! Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 9 yaralı

03.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 03.10.2020 20:34

Son dakika haberi... Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 9 yaralı Iğdır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 9 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Iğdır merkeze bağlı Yukarıçarıkcı Köyü'nde iki aile arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonrası vatandaşlar güvenlik güçlerine ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırılırken güvenlik güçleri köyde yoğun önlem aldı. İlk belirlemelere göre kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralan 9 kişiden durumu ağır olan A. D. Ağrı'ya sevk edilirken diğer ağır yaralı Ş. D. ise Erzurum'a sevk edildi.

"İki aile arasında hastane önünde de arbede yaşandı"

Silahlı kavga sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılınca yaralı yakınları hastaneye akın etti. Hastanede karşı karşıya gelen yaralı yakınları arasında arbede çıktı. Çıkan arbedeyi güvenlik güçleri yatıştırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 9 yaralı
Son dakika haberleri! Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 9 yaralı
Son dakika haberleri! Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 9 yaralı
Son dakika haberleri! Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM

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