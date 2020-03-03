Iğdır'da erkek cesedi bulundu
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Iğdır'da erkek cesedi bulundu

Iğdır'da yol kenarında su birikintisi içinde bir erkek cesedi bulundu.

03.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:11
Iğdır'da erkek cesedi bulundu

'da yol kenarında su birikintisi içinde bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Konaklı Mahallesinde oturan ve hasta olduğu öğrenilen Memet Bilben evine gittiği sırada yol kenarında ölü olarak bulundu.


Akşam saatlerinde motosikletiyle evine gitmek için yola çıkan Memet Bilben, dengesini kaybederek mahalle arasında bulunan su birikintisine düştü. Seyir halindeyken hastalığı nedeni ile dengesini kaybedip yol kenarında bulunan su birikintisine düşen Memet Bilben yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri Memet Bilben'in hayatını kaybettiğini gördü. Sağlık ekipleri tarafından Memet Bilben'in cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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