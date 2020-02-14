Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak

14.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:30

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 15 Şubat 2020 tarihinde 09: 00 ile 12: 00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.



Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yer, "Bağlar Mahallesi " olarak belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA