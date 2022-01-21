Iğdır'da dışarıda satışa sunulan etleri köpek yedi

Iğdır'da beyaz et satışı yapan bir iş yerinin dışarıda açıkta sergilediği beyaz etleri yiyen bir köpeğin fotoğrafı bir vatandaş tarafından çekildi.

IĞDIR MERKEZ, IĞDIR (İHA) - Iğdır'da beyaz et satışı yapan bir iş yerinin dışarıda açıkta sergilediği beyaz etleri yiyen bir köpeğin fotoğrafı bir vatandaş tarafından çekildi.

Iğdır Merkez Halfeli Caddesi olarak bilinen yerde bir beyaz et satış yerinde çekilen fotoğraf görenleri hayrette bıraktı. Yeni açılan beyaz et satış şubesi hijyen kurallarını hiçe sayarak tavuk etlerini dışarıda açık bir şekilde sergiledi. O esnada oradan geçen bir köpek kimsenin olmamasını fırsat bilerek etlere uzandı. Köpeğin etlere uzanma anı ise bir vatandaş tarafından fotoğrafı çekildi. - IĞDIR

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