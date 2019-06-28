Iğdır 2. Geleneksel Kayısı Festivali başladı

Iğdır'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Geleneksel Kayısı Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı.

Iğdır Belediyesince düzenlenen festivalde, belediye önünden başlayan kortej yürüyüşü Valilik Yolu mevkisinde son buldu.

Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, burada yaptığı konuşmada, Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'ın tanıtımının çok iyi yapılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Iğdır'ın kayısısı sofralık olduğundan tüketim ömrü 10 gündü ve bu nedenle pazarlama imkanı sınırlıydı. Artık günümüz teknolojisi şartları ve ulaşım kayısı için pazar bulmamıza imkan sunuyor. Bu da yerli üreticimiz için ciddi bir gelir durumuna dönmüştür. Biz de yerel yönetimler olarak kayısıyı bu tür etkinliklerle tanıtmaya çalışacağız. Iğdır'ı sadece kayısısıyla değil diğer bütün ürünleriyle dünyaya tanıtacağız."

Konuşmanın ardından program, Kafkas dans ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

İkramların yapıldığı festivalin ilk günü, sanatçılar İlkay Akaya ve Veysi Ermiş konserleriyle sona erdi. 3 gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA