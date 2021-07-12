İGC'den İhlas Haber Ajansı'na ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İGC'den İhlas Haber Ajansı'na ziyaret

İGC'den İhlas Haber Ajansı'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyeleri İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyeleri İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştiren Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) iadeyi ziyarette bulundu. Yönetim kurulu üyeleriyle İHA'ya gerçekleştirdiği ziyarette, gazetecilik mesleği ve internet medyası üzerine sohbet edildi.

Başkan Mehmet Cihan Akbilek, görkemli bir şekilde cemiyetin açılışını yaptıklarını belirterek, cemiyeti bir okul olarak gördüklerini söyledi.

Akbilek, "Burada yeni gazeteciler yetişecek dernek yönetim kurulu olarak her zaman sahada olacağız. İlimizin sorunlarını yakından takip edeceğiz doğru, tarafsız ilkeli bir şekilde vatandaşlar ile yetkililer arasında köprü vazifesi kuracağız derneğimiz sürekli açık olacak vatandaşların sorunlarını dinleyen çözüm üreten bir kurum olacak. Şuanda değerlendiğimiz birçok proje çalışması var bu projelerimizin başında ise kentimizde hizmet veren gazeteciler, muhabir, dizgici, kameraman ve foto muhabirlerimize eğitim verilerek daha nitelikli, donanımlı sahada çalışmalarını sağlamaktır. Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti yönetimi olarak alınan kararları bire bir uygulamaya koymak için kolları sıvadık. Cemiyetimize her elini sallayan üye olamayacaktır. Cemiyetimize üye olmak isteyen internet sitelerin öncelikle resmi kayıtları yani devlet tarafından kayıt altına alınmış olması gerektiği gibi mesleği yapıyor şartları gibi kriterlerimiz mevcuttur" dedi.

İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vasıflı gazetecilerin yetişmesi gerektiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

İGC'den İhlas Haber Ajansı'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Zeynep Bastık Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İGC'den İhlas Haber Ajansı'na ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 18:52:07. #1.16#

title