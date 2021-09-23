İGART Sanat Projeleri Yarışması'na katılım 1 Kasım'da sona erecek

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, kültür ve sanatın yeni buluşma noktası İGART Sanat Projeleri Yarışması'na katılımın 1 Kasım'da sona ereceğini hatırlatarak, genç sanatçılara etkinliğe katılma çağrısında bulundu.

İGA'nın sosyal medya adresinden yapılan videolu paylaşımda, "Genç sanatçılara açık çağrımızdır: İGART Sanat Projeleri Yarışması'na katılın, en büyük eserinizi gerçekleştirin. 35 yaş altı tüm katılımcılara açık. Bireysel veya grup olarak katılma imkanı. 1.000.000? telif ödülü. Son başvuru tarihi: 1 Kasım 2021." ifadelerine yer verildi.