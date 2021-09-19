İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.

Samsunlu, sosyal medya hesabı Twitter'den Ampute Futbol Milli Takımı'nın bir futbolcusunun zafer fotoğrafını paylaştı.

Kadri Samsunlu paylaşımında, "Cep telefonumdaki aşağıdaki ekran resmini 2017'de koydum. Bugün değiştirme vakti geldi. Azim, inanç, çalışma dahil çok anlamı var. Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.