İGA'dan "İstanbul Havalimanı Müzesi" paylaşımı
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Havalimanında yolcular, müze kartıyla İstanbul Havalimanı Müzesi'ni ücretsiz ziyaret edebiliyor.
Havalimanında yolcular, müze kartıyla İstanbul Havalimanı Müzesi'ni ücretsiz ziyaret edebiliyor.
İga'nın resmi sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı Müzesi ile ilgili paylaşım yapıldı.
Müzenin bazı önemli bölümlerinin görüntülerinin de bulunduğu videonun yer aldığı paylaşımda, "Tarihe tanıklık etmek artık çok daha kolay. Müze kartınız ile İstanbul Havalimanı Müzemizi ücretsiz ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri