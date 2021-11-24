İGA'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı Açıklaması
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medyadan videolu paylaşım yaptı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medyadan videolu paylaşım yaptı.
İGA'nın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Kurduğunuz hayaller hayatlarımıza dokundu. Dokunduğunuz hayatlar yarınlarımız oldu. Öğrettikleriniz aklımızda, fedakarlığınız kalbimizde. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Her zaman yanımızda olan fedakar öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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