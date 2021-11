İGA, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı anısına sosyal medyadan videolu paylaşım yaptı.

İGA'nın resmi Twitter hesabından Atatürk'ün siyah beyaz fotoğraflarından oluşan görüntülerinin de yer aldığı video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Vefatının 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. #10Kasım. We commemorate Ghazi Mustafa Kemal Atatürk on the 83rd anniversary of his passing, with grace and gratitude. #November10" ifadelerine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

