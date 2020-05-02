İftarda yolu gözlenen "Nazlı Hoca" gönülleri fethediyor
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İftarda yolu gözlenen "Nazlı Hoca" gönülleri fethediyor

İftarda yolu gözlenen
02.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:46

Adıyaman'da Kur'an kursu öğreticisi Nazlı Pektaş Yıldırım, başlattığı "Bir İftar da Benden Olsun" projesiyle, kendisi ve gönüllülerin hazırladığı yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırıyor.

Adıyaman'da Kur'an kursu öğreticisi Nazlı Pektaş Yıldırım, başlattığı "Bir İftar da Benden Olsun" projesiyle, kendisi ve gönüllülerin hazırladığı yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırıyor.

Mehmet Kırçalı Camisi Kız Kur'an Kursu öğreticisi Nazlı Pektaş Yıldırım, ramazan ile "Bir İftar da Benden Olsun" isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Ailesi ve öğrencilerinin desteğini alan Yıldırım, hem kendisi hem de projeye destek veren gönüllülerin hazırladığı yemekleri, iftar saatinden önce ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırıyor.

Yıldırım, kapısını çaldığı ailelerin gönüllerini fethetmenin sevincini yaşıyor.

"Temennim ramazan sonuna kadar 200 aileye ulaşmak"

Nazlı Pektaş Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi ramazandan kısa süre önce hayata geçirdiğini söyledi.

Ramazan dolayısıyla sosyal medya üzerinden hatim grubu kurduğunu ve gruptaki öğrencilerinin de katkısıyla her gün birkaç çeşit yemek yapıp ihtiyacı olan ailelere dağıttığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Projeme ailem ve komşularım da destek verdi. Ramazanın ilk günü dört aileye iftar yemeği veriyordum fakat gün geçtikçe aile sayısı arttı ve şu an 10 aileye iftar yemeği götürüyorum. Yemekleri evimde yapıyorum. Öğrencilerimiz de sağ olsun beni yalnız bırakmıyor. İhtiyacı olan aileleri ise muhtarlar aracılığı ile tespit ediyorum. Kendi aracımla yola koyulup yaptığım yemekleri ailelere teslim ediyorum. Tabii hiç temas olmadan sosyal mesafeyi de koruyarak yemekleri veriyorum. Ailelerin sıcak bir yemek yemelerini istiyorum. Şu ana kadar 40 aileye ulaştım. Temennim şu ki ramazan sonuna kadar 200 aileye ulaşmak. Her türlü yemeği temiz ve hijyenik şekilde yapıyorum. Mantıdan sulu yemek çeşidine kadar ailelere ulaştırıyorum."

Yıldırım, yaşı ilerlemiş ve yemek yapmakta zorlanan kişilere öncelikle yemek ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirerek, kapısını çaldığı tüm ailelerin sıcak tebessümleriyle karşılandıklarını söyledi.

Ailelerin yaptığı olduğu duaların huzur ve mutluluk verdiğini ifade eden Yıldırım, "Ben ciddi anlamda mutluyum. Hiç yorgunluk hissetmiyorum. Allah, bana müthiş bir güç veriyor. İnşallah aileleri ramazan sonuna kadar mutlu etmeye çalışacağız." dedi.

Yemekleri alan aileler de kapıları çalındığı için çok mutlu olduklarını belirterek, yemeklerin çok lezzetli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

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