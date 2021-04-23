İftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya
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İftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya

İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA ÇELEBİ - Haberler | Güncel

İftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulundu.

İftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muratlı İlçe Gençlik Kolları Yöneticileri, Ramazan Ayı'nda 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram etti. Saat Meydanı'ndaki hemzemin geçitte, seyir halindeki araçlarıyla iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık olarak hurma, su, kek ile maske ve dezenfekten takdim edildi.

Mübarek Ramazan Ayı'nda yardımlaşma ve paylaşma hususlarındaki hassasiyetin daha da çoğaldığını vurgulayan AK Gençlerin Başkanı Mustafa Kır, "İftara 5 dakika kala yoldan geçen vatandaşlarımızın iftarlarını açabilmeleri amacıyla onlara küçük birer paket hazırladık. Bu paketin içerisinde su, hurma, kek ile dezenfekten ve maske yer alıyor. İftara geç kalan vatandaşlarımızın iftarlarını bizim vesilemizle açmalarını diliyoruz. Herkesin Ramazan Ayı'nı ve bu vesileyle gelecek Ramazan Bayramı'nı da kutluyorum" sözcüklerine yer verdi.

Öte yandan, pandemi kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen etkinlik, iftara yetişemeyen ilçe sakinlerini de memnun etti.

İftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya
İftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya
İftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya
İftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya
İftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA ÇELEBİ

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