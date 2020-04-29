İftar ve sahurda eksik etmemeniz gereken 5 besin! Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, bu yıl Covid sürecine denk gelen Ramazanda, iftar ve sahurda sofralarında eksik edilmemesi gereken besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Ramazan Sofralarda 5 mihenk taşı& ;





Ramazan bu yıl dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün gölgesinde başlıyor. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek bugünlerde her zamankinden önemli olduğu için, Ramazanda da bağışıklığı güçlendirici besinler tüketmeye ayrıca özen göstermek gerekiyor. Peki oruç tutacaklar hangi besinleri iftar sofralarında ve sahurda mutlaka tüketmeli? Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, Ramazan'da oruç tutarken bağışıklığı güçlü tutmak için öncelikle sahur yemeğinin kesinlikle atlanmaması, kaliteli uyku ve hafif egzersiz gerektiğini belirtirken, iftar ve sahur arasındaki zamanda da bol bol su içilmesinin büyük önem taşıdığını söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, bu yıl Covid sürecine denk gelen Ramazanda, iftar ve sahurda sofralarında eksik edilmemesi gereken besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.





Sebze ve meyveler





Sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmeyin. Özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için, aşırıya kaçmadan bu meyveleri mutlaka tüketin. Her iftar yemeğinde bol yeşillikli, limonlu, az zeytinyağlı salata veya zeytinyağlı sebze olmasına özen gösterin. Yemekten 1-2 saat sonra bir ara öğün olarak ve sahurda yine C vitamininden zengin meyve tüketmeyi ihmal etmeyin. Kuru kayısı, incir, hurma gibi yoğun lif kaynağı olan bu yiyeceklerle de hem hastalığa yakalanma riskine karşı önlem almış hem de kabızlık riskini azaltabilirsiniz.





Kaliteli proteinler





Hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için Ramazanda da her gün yeterli protein almayı ihmal etmeyin. Yumurta, peynir çeşitleri, et, tavuk, balık uygun koşullarda saklandığında uzun süre dayanabilen kaliteli protein kaynakları. Bu besinleri bol yeşillikten oluşan bir salata ile tüketmeye çalışın. Sahurda ağır yağlı yemekler veya hamurdan yapılmış yiyecekler yerine yüksek protein içeren yumurta ve peynir çeşitlerinden oluşan bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.





Kuru baklagiller





Bu dönemde uzun süre evde kalma sürecinde çok dayanıklı bir yiyecek grubu olan ve aynı zamanda bitkisel protein kaynağı olan kuru bakliyatlar tüketmeye özen gösterin. Yeşil mercimek, nohut, fasulye çeşitleri ve barbunya gibi bu yiyecekleri iftarda etli veya soğuk olarak tüketebileceğiniz gibi, haşlanmış olarak yeşilliklerin üzerine koyup salata olarak da tüketebilirsiniz. Bu yiyeceklerin daha hızlı pişirilmesi için daha önceden haşlayarak buzlukta muhafaza edip, gerektiğinde çıkarabilirsiniz.



